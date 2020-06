Misshandlungen verändern die Gene

Es liegen oft Jahrzehnte zwischen Misshandlung oder Vernachlässigung in der Kindheit und körperlichen Beschwerden wie Herz-Kreislauferkrankungen des späteren Erwachsenen. Die damals geschlagenen Wunden haben aber ihre Spuren hinterlassen. Nicht nur in der Kinderseele, sondern sogar in den Genen. Epigenetiker entschlüsseln immer mehr dieser Zusammenhänge.

Etwa 22.500 Gene besitzt ein Mensch. Welche verwendet werden, entscheidet die Epigenetik mit. „Dass sich frühere Erlebnisse auf diese Verwendung der Gene auswirkt, wissen wir schon länger“, sagt der Wiener Humangenetiker Univ.-Prof. Markus Hengstschläger.

„Erst seit Kurzem aber ist bekannt: Diese Prägung hält so lange an, dass es im späteren Leben zu Krankheiten kommen kann. Jeder Prozess, der auf uns wirkt, ändert also die Verwendung unserer genetischen Rezeptoren. Es ist für mich nicht überraschend, dass sich einschneidende Erlebnisse in der Kindheit so auswirken können.“ Das sieht auch die Kinderpsychiaterin Univ.-Prof. Brigitte Hackenberg, MedUni Wien, so. „Psychische Traumata können zu Veränderungen führen, die gravierende Auswirkungen auf der körperlichen Ebene haben. “ Aber: „Nicht jedes erlittene Trauma wirkt sich direkt auf die nächste Generation aus.“

Anteil an den genetischen Veränderungen haben das Stresshormon Cortisol und Botenstoffe. Hält die Belastung an, bleibt der Cortisolspiegel unkontrolliert hoch – Stoffwechsel und Immunsystem kommen durcheinander. Studien deuten darauf hin, dass Stress die Genregulation dauerhaft verändern kann. Bestimmte Nervenzellen regenerieren sich offenbar nicht mehr.

Welchen Anteil haben aber Genetik und Umwelt wirklich? Studien mit eineiigen Zwillingen liefern erstaunliche Ergebnisse. Sie unterscheiden sich in ihrer Gensequenz nicht, sehr wohl aber in ihrer Genaktivität. Aktuell kamen australische Forscher zum Schluss, dass bei eineiigen Zwillingen direkt nach der Geburt unterschiedliche Gene aktiv waren, berichtet Spiegel Online. „Ein Zwilling muss also im Mutterleib anderen Einflüssen ausgesetzt gewesen sein als der andere“, schreiben die Autoren im Magazin Genome Research.