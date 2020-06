Die Hölle im Kopf

Schon Charles Darwin, Vincent van Gogh, Sigmund Freud, Claude Debussy und Karl Marx waren Migräniker. Jetzt haben Forscher erstmals ein Risiko-Gen entdeckt, das bei Mutation die quälenden Kopfschmerzattacken auslöst. Das könnte dazu führen, die Ursachen und die Abläufe bei den anfallsartig wiederkehrenden Kopfschmerzen besser zu verstehen und – längerfristig – besser behandeln zu können als bisher. Denn mehr als zehn Prozent der Österreicher leiden unter periodisch wiederkehrenden, pulsierenden Kopfschmerzen – weitaus mehr Frauen als Männer.Wobei Migräne mehr ist als nur Kopfschmerz: Es könnten auch Schmerzen im Gesicht, am Nacken, in den Augen oder an den Zähnen auftreten.