Mexiko: Riesiger Amselschwarm stürzt auf mysteriöse Weise ab

Während viele Amseln nach dem Absturz rasch wieder in die Luft flatterten, zeigt ein weiteres Video, wie zig Tiere tot am Asphalt liegen blieben. Anrainerinnen und Anrainer hatten den Vorfall beobachtet und die Behörden alarmiert, wie die Zeitung La Vanguardia berichtete.

Die Gelbkopfamsel kommt jeden Winter aus Kanada und den Vereinigten Staaten in diese Region Mexikos und bringt viele Vorteile für das lokale Ökosystem. So sollen sie zur Ausbreitung von Samen in der Umgebung beitragen und Insekten verzehren. Die Tiere gelten als freundlich und harmlos.