MeToo bis Volksbegehren: Was "die Frauen" in Österreich denken

KURIER: Sie sprechen den wachsenden Islam in Österreich an. Frau Rauch-Kallat, Sie standen in den 1980ern der ÖVP-Frauenbewegung in Favoriten vor, waren Lehrerin an einer der schwierigsten Schulen Wiens. Behindert der wachsende Islam den Kampf für Frauengleichberechtigung?

Rauch-Kallat: Als ich in Favoriten war, war der Muslimenanteil noch nicht so hoch, der politische Islam spielte keine Rolle. Der ist mit Sicherheit in den letzten fünfzehn Jahren schleichend massiv stärker geworden, und er ist natürlich ein Rückschritt. Wenn wir wieder um Rechte kämpfen müssen, die wir längst erkämpft haben: Dass Frauen anziehen können, was sie möchten, alleine ausgehen können. Es kann nicht sein, dass Mädchen von Klassenkameraden unterdrückt werden, wenn sie kein Kopftuch tragen. Ich war eine, die über Jahrzehnte gesagt hat, lasst doch die Mädchen Kopftücher tragen, unsere burgenländischen Frauen haben Kopftuch getragen. In der Zwischenzeit verstehe ich, dass es wirklich ein Instrument der Unterdrückung geworden ist.

Maurer: Der Islam ist definitiv eine Herausforderung. Man muss sich genau anschauen, warum. Da geht es vor allem um die AKP-Vereine, die sehr aktiv in der Verbreitung ihrer Wertvorstellungen sind. Aber: 80 Prozent der Musliminnen in Österreich tragen kein Kopftuch – wenn man Musliminnen zeigt, haben sie aber immer eines auf. Das Bild geht an der Pluralität dieses Bevölkerungsteils völlig vorbei. Aber ja, wir haben ein großes Problem mit dem politischen Islam. Wir haben eine Debatte, die an der Lösung völlig vorbeigeht. Wir haben vor allem das Schüren von Rassismus und von Vorurteilen gegen bestimmte Gruppen und nicht den Versuch, etwas dagegen zu tun. Wir diskutieren das so, als wäre das das ärgste Problem. Ich komme aus dem Stubaital, nicht unbedingt die fortschrittlichste Zone des Landes. Ich bin jedes Mal wieder schockiert, weil es da genauso extrem veraltete Vorstellungen gibt, was ein Mädchen darf: Zum Studium kommt’s gar nicht, die hat eine Lehre zu machen, zum Familieneinkommen beizutragen und sie soll sich einen Mann suchen und Kinder gebären.

Walterskirchen: Bei uns pflegen auch noch viele gerne ein archaisches, patriarchalischen Familien- und Frauenbild. Die muslimischen Feministinnen brauchen Unterstützung und Solidarität.

Jäger: Wir müssen auf vielen verschiedenen Lagern kämpfen. Wir kämpfen mit Feministinnen über Österreichs Grenzen hinweg und über die religiösen und kulturellen Grenzen hinweg konfessionsfrei. Aber das Grapschen auf dem Zeltfest ist ein größeres Problem als das Kopftuch. Wir leben in einer komplexen Welt: Wir haben die MeToo Bewegung und auf der anderen Seite wird Mädchen gesagt: So schlimm ist es doch nicht.

Maurer: Auch am Land hat sich das Bewusstsein geändert: Lehrer gehen nicht mehr davon aus, dass Buben gut in Mathe sind und Mädchen in Sprachen. Es bewegt sich schon was. Aber die Beharrungskräfte sind stärker. Der Widerstand gegen den Abbau der Privilegien der Männer ist härter, weil es kleinteiliger ist.

Rauch-Kallat: Männer haben ohnehin eine lange Zeit gebraucht, um drauf zu kommen, aber jetzt haben sie realisiert, dass jede Stelle für eine Frau eine weniger für einen Mann ist. Es ist ein Verteilungskampf.

Walterskirchen: Genau das ist der Punkt. Das sieht man auch auf den Universitäten. Die Mädels strengen sich an, sind oft fleißiger und erfolgreicher. Es gibt aber nicht mehr interessante Jobs. Und keiner gibt gerne auf, was er sich erarbeitet hat, schon gar nicht die Männer.

Maurer: Wir haben ganz viele Kinderbücher mit starken Frauen. Mädchen sind heute selbstbewusster, lassen sich nicht alles gefallen, in der Schule ändert sich etwas. Aber der zweite Teil dieser Erziehungsaufgabe betrifft Buben. Da ist es extrem wichtig, andere Männerbilder zu vermitteln. In der Diskussion sind Buben zu kurz gekommen. Die Buben von heute sind die besseren feministischen Männer von morgen.

Kurzporträts:

Maria Rauch-Kallat: geboren 1949 in Wien, hatte mehrere politische Funktionen inne, auch Frauenministerin. Kämpft seit Jahrzehnten für die Gleichstellung der Frauen, leitete auch die ÖVP-Bündeorganisation Österreichische Frauenbewegung.

Lena Jäger: geboren 1981 in Norddeutschland, ehemalige Lehrerin, studierte Geschichte und Philosophie. Sie ist Projektleiterin des Frauenvolksbegehrens, das ab morgen bis 8. Oktober unterschrieben werden kann. Alle Forderungen und Infos unter: www.frauenvolksbegehren.at

Sigrid Maurer: Ex-Politikerin, geboren 1985 in Rum ( Tirol), studiert Soziologie an der Uni Wien, setzte sich als Grüne Nationalrats-Abgeordnete unter anderem für die Gleichstellung der Frauen ein. Arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am IHS (Institut für höhere Studien).

Gudula Walterskirchen: geboren 1967 in St. Pölten, Journalistin und Autorin. Ist seit 2017 Herausgeberin der NÖN und der Burgenländischen Volkszeitung, formuliert in ihrer wöchentlichen Kolumnen für Die Presse oft provokante Positionen. Spricht sich klar gegen Schwangerschaftsabbrüche aus.

Mitarbeit: Sarah Stoffaneller