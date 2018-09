Solidarität: Müssen Frauen Frauen wählen?

Als Rauch-Kallat über Frauennetzwerke und Frauensolidarität referierte, wurde Ferrero-Waldner unruhig. Sie schnappte das Mikrofon und warf Heide Schmidt vor, aus "rein ideologischen Gründen" seinerzeit Heinz Fischer im Bundespräsidentenwahlkampf unterstützt zu haben und nicht sie. Schmidt konterte, sie habe Heinz Fischer für "besser qualifiziert" gehalten, worauf Ferrero zurück gab: "Das akzeptiere ich nicht."

Was sagt die Politikforscherin Kathrin Stainer-Hämmerle zu diesem Fall? Müssen Frauen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht einer Frau, sondern einem Mann ihre Stimme geben? "Nein. Müssen sie nicht. Aber natürlich ist es für Frauen tragisch, wenn sie mit Frauenunterstützung rechnen, und sie bekommen sie nicht. Aber wenn Frauen immer solidarisch Frauen wählen würden, hätten wir schon längst die Weltherrschaft übernommen."

Frauen-averse Bastionen

Ederer, die nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft Karriere machte - sie schaffte es bis in den Siemensvorstand in Deutschland -, sagte, sie habe drei Erfahrungen gemacht, die Frauen benachteiligen: Erstens, Männer würden die Posten vergeben und Männer bevorzugen, weil diese ähnlich denken. Zweitens: "Wenn ich jemanden einen Job angeboten habe, habe ich von einem Mann nie gehört: Kann ich das? Aber Frauen fragen das ständig." Und drittens sei Karriere und Familie immer noch schlecht vereinbar, was vorwiegend Frauenkarrieren schade.

Dass die SPÖ erstmals sei 130 Jahren eine Frau an der Spitze haben wird, bewertete Ederer positiv, und sie hofft, dass auch diejenigen in der SPÖ Pamela Rendi-Wagner unterstützen, die immer noch Probleme mit Frauen in Führungspositionen haben. "Da gibt es schon noch ein paar Bastionen", sagte Ederer.

Buchtipp: Lou Lorenz-Dittlbacher, "Der Preis der Macht", 24 €, Residenzverlag