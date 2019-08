Mensch-Tier-Wesen: Was Ethik-Experten dazu sagen

Was konkret geplant ist

Das Forscherteam um Hiromitsu Nakauchi von der Universität Tokio will zunächst in Embryos von Mäusen spezielle Stammzellen (iPS-Zellen) von Menschen einpflanzen. Diese genmanipulierten Embryos können selbst keine eigene Bauchspeicheldrüse entwickeln. Die Forscher wollen in der Folge herausfinden, ob in den heranwachsenden Föten dann Bauchspeicheldrüsengewebe aus den menschlichen Stammzellen entsteht und auch, ob sich die Stammzellen woanders im Körper der Mäuse verbreiten. Das Team will iPS-Zellen zudem in weiteren Versuchen auch in Embryos von Affen und Schweinen einpflanzen, diese aber früh töten. Ziel ist es, eines Tages Menschen zu helfen, die bisher vergeblich auf ein Organ warten.