Mehr Herzinfarkte bei starken Temperaturschwankungen

Starke Temperaturschwankungen von mehr als 17,7 Grad innerhalb von 24 Stunden führen zu einer signifikanten Zunahme von Herzinfarkten und instabiler Angina pectoris (akutes Koronarsyndrom). Das haben die Grazer Mediziner Dirk von Lewinski und Klemens Ablasser herausgefunden.

Vor allem Männer sind davon betroffen, wie die Forscher der Medizinischen Universität Graz beim Europäischen Kardiologiekongress in München berichteten. Auf der Tagung, die heute, Mittwoch, zu Ende geht, kamen 31.000 Spezialisten aus 150 Ländern zusammen.

Schneefall spielt keine Rolle

Entgegen der ursprünglichen Annahme des Forscherteams zeigte sich in Bezug auf die Häufigkeit von akuten Koronarsyndromen kein signifikanter Unterschied zwischen Tagen mit oder ohne Schneefall. Selbst an den Tagen nach Schneefall, bei denen am ehesten von körperlicher Anstrengung beim Schneeschaufeln ausgegangen werden muss, steigt das Risiko für Herzinfarkt nicht. Auch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinflussen das Auftreten von akuten Koronarsyndromen nicht signifikant, so Ablasser.