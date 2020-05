Medizin-Nobelpreis kam zu spät

Seine Forschung könnten die Krebstherapie revolutionieren - die wissenschaftliche Anerkennung in Form des Medizin-Nobelpreises kam am Montag für den Immunologen Ralph Steinman, 68, aber zu spät. Der in Kanada geborene und zuletzt an der New Yorker Rockefeller-University tätige Forscher war erst am vergangenen Freitag seinem Bauchspeicheldrüsenkrebs erlegen. Das hatten die Juroren vom Stockholmer Karolinska-Institut jedoch noch nicht gewusst.



Der mit 1,1 Millionen Euro dotierte Nobelpreis für Medizin geht an drei Immunologen - an Steinman, dem die Hälfte des Preisgeldes zugestanden wäre, posthum, wie nach Bekanntwerden seines Todes erklärt wurde. Auch wenn die Statuten das verbieten. Die 550.000 Euro gehen an seine Hinterbliebenen.