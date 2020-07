Medizin-Nobelpreis an Stammzellen-Forscher

Die Reaktionen aus Forscherkreisen sind eindeutig: "Super Sache. Das ist absolut nobelpreiswürdig und verdient", kommentiert etwa der Genetiker Univ.-Prof. Markus Hengstschläger die Montagmittag bekannt gegebene Entscheidung des Nobelpreis-Komitees in Stockholm.

Den mit 930.000 Euro dotierten Medizin-Nobelpreis erhalten mit dem Briten John Gurdon und dem Japaner Shinya Yamanaka zwei Zellforscher. Sie zeigten, dass erwachsene, bereits spezialisierte Körperzellen wieder zu embryonalen Stammzellen reprogrammierbar sind und daraus jede Art von Körperzelle (Muskeln, Nerven, etc.) gewonnen werden kann. Damit sollen auch ethische Bedenken in der Verwendung menschlicher Embryos für die Forschung wegfallen.

"Diese Erkenntnisse haben unser Verständnis revolutioniert, wie sich Zellen und Organismen entwickeln", heißt es aus Stockholm. "Es hat die Richtigen erwischt – je früher, desto besser", meint auch Hengstschläger. "Dass embryonale Stammzellen reproduzierbar sind, ist bahnbrechend und revolutionierte die wissenschaftliche Grundlagenforschung. In allen Lehrbüchern steht, dass die Zellentwicklung nur in eine Richtung möglich ist."

Die Umkehrung davon – also die Reprogrammierung der Zellen – gelang John Gurdon erstmals 1962. In einem klassischen Experiment ersetzte er den unreifen Zellkern der Eizelle eines Frosches durch den Zellkern einer reifen Darmzelle – sie entwickelte sich zu einer Kaulquappe. Der Anruf des Nobelpreis-Komitees ist für den renommierten Wissenschaftler 50 Jahre nach seiner Entdeckung der späte Preis dafür. Gurdon, der vorige Woche 79 Jahre alt wurde, forscht noch immer am nach ihm benannten "Gurdon Institute" in Cambridge.