"Matthew": Wie aus Wasserdampf ein Hurrikan wird

Ein Bild des GOES-13-Satellite zeigt Hurrikan Irene vor der Ostkueste der USA (Foto vom 26.08.11). Mit Spitzengeschwindigkeiten von 151 Kilometern pro Stunde hat der Hurrikan "Irene" am Samstag (27.08.11) die Ostkueste der USA erreicht. Die ersten Auslaeufer wueteten am fruehen Morgen (Ortszeit) in der Region um Jacksonville in North Carolina. In mehr als 90.000 Haushalten fiel der Strom aus. Meteorologen erwarteten, dass der Wirbelsturm entlang der Ostkueste nordwaerts ziehen wuerde. Fuer die gesamte Kueste wurde heftiger Regen vorausgesagt. (zu dapd-Text) Foto: NOAA GOES Project/dapd

© Bild: dapd/NOAA GOES Project