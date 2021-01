Masken, Tests, Impfen, Lockdown: Was hilft?

Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist groß – was ist rund um die Anti-Corona-Maßnahmen gesichertes Wissen, was noch nicht? Darüber hat der KURIER mit der erfahrenen Virologin, Prof. Dorothee von Laer gesprochen, die eines der größten SARS-CoV-2-Diagnostiklabors in Österreich leitet. Als Direktorin der Virologie an der Medizinischen Universität Innsbruck leitete Dorothee von Laer auch die Antikörperstudie in Ischgl, die weltweite Beachtung fand.

KURIER: Kann man die Sinnhaftigkeit von Masken und ihre Schutzwirkung heute eigentlich noch in Frage stellen?

Prof. Dorothee von Laer: Eine erdrückende Zahl von Studien beweist, dass das Tragen von Masken die Ausbreitung von Covid-19 reduziert. Eine kontrollierte Studie, bei der die Ausbreitung des Virus in zwei vergleichbaren Regionen – eine mit und eine ohne Maskenpflicht – vorweg geplant, verglichen wird, wäre unethisch. Kontrollierte Studien zum Schutz vor Ansteckung gibt es jedoch für den Gesundheitsbereich, wo Masken die Ansteckung des Personals drastisch reduzieren konnten.

Gibt es Ihrer Meinung nach Anlass zur Angst vor Schädlichkeit von Masken nach jetzigem Wissensstand?

Studien konnten keine Schädlichkeit der Masken auf die Atemwege oder das Herzkreislaufsystem zeigen.