Mammografien: Kann Screening Leben retten?

Ab 2013 sollen in Österreich alle Frauen zwischen 45 und 69 alle zwei Jahre zur Mammografie eingeladen eingeladen werden – die Teilnahme bleibt freiwillig. Zusätzlich ist – anders als in allen anderen europäischen Ländern – bei einer dichten Brust eine Ultraschall-Untersuchung vorgesehen. „Wenn mindestens 70 Prozent der Frauen in dieser Altersgruppe teilnehmen, kann die Sterblichkeit um 30 Prozent gesenkt werden“, sagt der Radiologe Univ.-Prof. Thomas Helbich von der MedUni Wien: „1500 Frauen sterben in Österreich jährlich an Brustkrebs. 400 könnte das Programm das Leben retten.“