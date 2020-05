Männer und ihre Standfestigkeit

Doch es gibt Hoffnung: "Mehr als die Hälfte aller Erektionsstörungen sind vermeidbar", meint Bragagna. Handelt es sich um ein dauerhaftes Problem, kann das nämlich häufig ein Zeichen für eine Erkrankung sein - etwa Diabetes, Gefäßverkalkung oder Prostataprobleme. Auch Medikamente können sich negativ auf die Leistungsfähigkeit beim Liebesspiel auswirken.



"Oft sind das Zivilisationserscheinungen - die Bevölkerung wird immer älter und kränker, aber lebt Sexualität und will das auch."



Wenn die männliche Standhaftigkeit also regelmäßig streikt, kann das ein Warnsignal sein: "Die meisten Männer haben drei bis fünf Jahre vor einem Herzinfarkt oder Schlaganfall schon Erektionsstörungen. Das liegt daran, dass die kleinen Blutgefäße im Penis schon früher Alarm schlagen, wenn etwas nicht stimmt." Das beste Stück hat also eine Doppelfunktion und dient auch als Antenne für Probleme.



Leider warten Männer durchschnittlich mehr als vier Jahre, bis sie mit einem sexuellen Problem zum Arzt gehen. "Vorher greifen sie lieber zu Potenzpillen und anderen Hilfsmitteln aus Erotikshops - das kann im Extremfall auch lebensbedrohlich werden", warnt Bragagna.