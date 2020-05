Lunge zum "Nachwachsen" bringen

Der Clou wäre natürlich, wenn man im Labor "Ersatzgewebe" oder gar eine neue Lungen schaffen könnte. Dazu benötigt man ein "Gerüst" und die dazu passenden Zellen. Weiss und sein Team sind bereits dabei, solche Strategien zu entwickeln. Der Wissenschafter: "Eine potenziell neue Strategie wäre es, eine ' Lunge' außerhalb des Körpers zu 'züchten' und dann zu implantieren. Ein vielversprechender Zugang wäre, die Lunge von einem verstorbenen Spender so von dessen Zellen zu befreien, dass nur noch das 'Gerüst' übrig bleibt. Damit würden die Architektur und die Größe erhalten bleiben, dann könnte man diese Struktur mit Zellen des Empfängers besiedeln.“ Auf diese Weise würde eine "neue Lunge" geschaffen, die man ohne das Risiko einer Abstoßungsreaktion implantieren könnte

Im Labor von Weiss hat man bereits einige Fortschritte gemacht und Verfahren entwickelt, um Lungenorgane so zu behandeln, dass von ihnen nur noch das Form gebende "Gerüst" als Matrix übrig blieb und keine immunologisch "fremde" Zellen mehr vorhanden waren. Das gelang nicht nur bei Mäusen als Tiermodelle, sondern auch schon an Organen von Schafen, Schweinen und sogar an Organen von Verstorbenen.

Weiss: "Wir entwickeln auch bereits Techniken, um die Besiedelung solcher Lungenstrukturen mit neuen Zellen vom Spender zu optimieren. Bei den dabei verwendeten Zellen benutzten wir unter anderem embryonale Stammzellen, adulte Stammzellen oder induzierte pluripotente Stammzellen – aber auch ausdifferenzierte Zellen aus dem Lungengewebe." Allerdings, bis zur Verwendung bei Patienten werden noch viele Jahre vergehen, betonte der Experte.