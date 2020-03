Livestream: Josef Penninger über die Corona-Krise

Josef Penninger und das Wiener Biotechnik-Unternehmen Apeiron haben einen Wirkstoff gegen die Lungenkrankheit COVID-19 entwickelt, die durch das Coronavirus ausgelöst wird.

Im KURIER-Interview sagte der international bekannte Top-Genetiker erst kürzlich, dass der Wirkstoff in wenigen Wochen erstmals an schwerstkranken Patienten in China getestet werden soll.

Im Gespräch mit Franz Schellhorn von der Agenda Austria wird Penninger heute von seinen bahnbrechenden Forschungen berichten – und aktuelle Fragen zum Coronavirus beantworten.

Hier sehen Sie das Gespräch im Livestream: