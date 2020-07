Lieber früher schwanger als später

In Österreich regelt das Fortpflanzungsmedizingesetz die sogenannte "medizinisch unterstützte Fortpflanzung". Erlaubt ist etwa die "Vereinigung von Ei- und Samenzelle außerhalb des Körpers einer Frau" und das "Einbringen von entwicklungsfähigen Zellen in Gebärmutter oder Eileiter". Verboten sind u. a. Eizellspenden und Präimplantationsdiagnostik (PID). Das sind Untersuchungen des Embryos auf Gendefekte noch vor dem Einsetzen in die Gebärmutter. Die Mehrheit der österreichischen Bioethikkommission hat sich vergangene Woche für die Zulassung der Eizellspende und der PID ausgesprochen.

Für die Reproduktionsmediziner Andreas Obruca und Heinz Strohmer, Goldenes Kreuz, "ein wichtiger Schritt". An den derzeitigen Verboten werde diese Empfehlung aber vorerst nichts ändern. Deshalb kooperiere man weiterhin mit Partnerkliniken. Pro Jahr erhalten etwa in Bratislava 100 Patientinnen eine Eizellspende. "Verzweifelte Patientinnen können wir nicht auf eine Gesetzesänderung in einigen Jahren vertrösten."