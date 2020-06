Lichttherapie übers Ohr

Auf diversen wissenschaftlichen Kongressen musste sich die promovierte Chronobiologin einiges in Richtung "Jetzt drehen die völlig durch" anhören, erzählt sie. Dabei sind die Forschungsergebnisse wissenschaftlich untermauert: Die finnische Studie in deren Rahmen Licht durch die Ohren über den Gehörgang ins Gehirn eingestrahlt wurde, wurde 2012 in der neurologischen Fachzeitschrift World Journal of Neuroscience veröffentlicht.

Dem vorausgegangen sei die Entdeckung japanischer Forscher, dass es auch im Gehirn lichtempfindliche Stellen gibt, berichtet Rüger, die mehr als 10 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Lichtforschung hat und unter anderem an der Harvard Medical School arbeitete.

"Die Forschungsergebnisse bestätigen, dass es möglich ist, mit Licht die Gehirnfunktionen zu beeinflussen, wenn das Licht durch das Ohr direkt zum Gehirn geleitet wird," sagt der an der Studie beteiligte Forscher Tuomo Starck aus dem Universitätsklinikum Oulu in Finnland. "Die Gruppe, die Licht empfangen hat, zeigte in der Analyse eine deutliche Erhöhung der Aktivität des neuralen Netzwerks, vor allem in Gehirn-Bereichen, die mit visueller Wahrnehmung verbunden sind."