Letzte Kakapos in Gefahr: Pilz bedroht pumelige Papageien

Im Jahre 1994 gab es gezählte 47 Kakapos weltweit - ein Tiefststand. Seitdem hat sich der Bestand aufgrund intensiver Bemühungen um die wenigen verbliebenen Vögel langsam erholt, Anfang dieses Jahres gab es wieder 147 Kakapos. Doch nach der vielversprechenden Brutsaison schwebt der vom Aussterben bedrohte Kakapo nun erneut in Gefahr. Bereits sieben der neuseeländischen Papageien sind in den letzten Monaten der Pilzerkrankung Aspergillose zum Opfer gefallen, teilte der Zoo in Auckland mit. In der Tierklinik des Zoos war zuvor ein 100 Tage altes Küken gestorben.

Derzeit gehen die Wissenschafter davon aus, dass die hohen Temperaturen zu der starken Ausbreitung von Aspergillosis führte.

Auch die in diesem Jahr außergewöhnlich gut mit Nachwuchs gefüllten Nester begünstigten der Hypothese zufolge die Krankheit.

Auch Küken sterben