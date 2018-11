Leben nach dem Tod: Das sagen die Weltreligionen

Bis heute ist man in Mexiko besonders konsequent in dem Glauben, dass der Tod der Anfang für ein neues Leben in einer anderen Welt ist. Wobei: Das Konzept ist allen Weltreligionen gemeinsam, wie Gerald Hödl, Religionswissenschaftler an der Universität Wien, erklärt: „Totengedenken ist weit verbreitet, und Speiseopfer kennen zum Beispiel auch die Buddhisten.“

Hödl unterscheidet zwischen den sogenannten abrahamitischen Religionen (Judentum, Christentum und Islam) und den Religionen indischen Ursprungs (Hinduismus und Buddhismus), „weil es da ganz unterschiedliche Zeitvorstellungen gibt. Die abrahamitischen Religionen kennen einen Anfang – als Gott die Welt schuf – und ein Ende – das hohe Gericht. Dementsprechend herrscht hier die Idee vor, dass man einmal lebt und am Ende der Tage die Toten auferweckt werden.“

In den indischen Religionen dagegen dominiert die Idee des Karma – das Handeln eines Lebewesens hat Konsequenzen für zukünftige Existenzen – und die Wiedergeburt.

Für die Frage, was danach kommt, haben die fünf großen Weltreligionen teilweise sehr unterschiedliche Konzepte (siehe unten). Kaum eine Religion legt sich aber wirklich fest. Wissenschaftler Hödl: „Fest steht, dass in den abrahamitischen Religionen die Guten in den Himmel und die Bösen in die Hölle kommen. Die Idee eines Weltgerichtes ist verbreitet und dürfte bereits im alten Ägypten aufgekommen sein: Die einen erlangen ewige Glückseligkeit, die anderen sind zu ewiger Verdammnis auserkoren. Das haben die abrahamitischen Religionen eindeutig von den Ägyptern übernommen.“