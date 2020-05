In Österreich sind rund 125.000 Menschen von der altersbedingten Makuladegeneration ( AMD), bei der die Sehfähigkeit im Zentrum des Gesichtsfeldes teilweise oder gänzlich verloren geht, betroffen. Jährlich treten 4.000 bis 5.000 Neuerkrankungen auf. Mittels einer an der MedUni Wien entwickelten Methode, der optischen Kohärenztomographie (OCT), können diese und andere Erkrankungen der Netzhaut (z.B. von Diabetes verursachte Augenprobleme) vorhergesagt werden, bevor Symptome auftreten. Über dieses bildgebende Verfahren und neue Therapien gegen Netzhauterkrankungen, bei denen Antikörper in das Auge injiziert werden, informieren Expertinnen und Experten beim nächsten Gesundheitstalk.

Gabriele Kuhn führt durch den Abend und begrüßt Frau Univ.-Prof. Dr. Ursula Schmidt-Erfurth, MedUni Wien, Dr. Astrid Polak, Augenärztin mit Kassenpraxis und Mag. Irene Vogel, Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs

Datum: Mittwoch, 20. März 2013

Zeit: 18 Uhr

Ort: Med Uni Wien, Rektoratssaal, Spitalgasse 23, 1090 Wien