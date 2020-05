KURIER-Gesundheitstalk: Lungenerkrankung COPD

Was als „Raucherbronchitis“ beginnt, entwickelt sich oft schleichend in eine chronisch fortschreitende Abnahme der Lungenfunktion, die bis zum Lungenversagen führen kann. Bei Frauen ist der Verlauf schwerer als bei Männern. 10,7 Prozent haben laut der Salzburger Studie eine behandlungsbedürftige COPD, andere Untersuchungen gehen von zumindest 300.000 bis 400.000 stark Betroffenen aus. Aber nur bei einem Teil von ihnen wurde durch den Arzt die Diagnose überhaupt gestellt. Oft vergeht wertvolle Zeit, in der irreversible Schäden an der Lunge entstehen. Aber auch nach der Diagnose werden nicht alle Patienten ihrem Krankheitsfortschritt entsprechend behandelt. Wir informieren beimGesundheitstalk über neuste Forschungsergebnisse und Behandlungsmethoden.

Am Podium begrüßen wir Herrn Prim. Dr. Norbert Vetter, Otto Wagner Spital, Herrn Prof. DI Dr. Hans-Peter Hutter, Med Uni Wien, Herrn Wilhelm Lippert, Österreichische Selbsthilfegruppe COPD. Dr. Martina Salomon, stv. Chefredakteurin KURIER, moderiert das Gespräch.

Wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch. Den Abend lassen wir mit kleinen Erfrischungen ausklingen.

Datum: Montag, 19. November 2012

Zeit: 18 bis 20 Uhr

Ort: Med Uni Wien, Rektoratssaal, Spitalgasse 23, 1090 Wien