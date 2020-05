Kryokonservierung: Baby aus dem Eis

Maximilian ist drei Monate alt: ein gesundes Baby, völlig normal entwickelt. Doch der Bub aus Radebeul bei Dresden ist ein kleines Wunder. Wie erst jetzt bekannt wurde, entstand das Baby aus Eierstockgewebe, das seiner Mutter Caroline Welz vor fünf Jahren entnommen worden war.

Damals ist bei der heute 33-Jährigen ein Hodgkin-Lymphom (aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs) festgestellt worden. Nach einer Chemotherapie kehrte die Krankheit erneut zurück. Ihre Familie habe sie damals gedrängt, Eierstockgewebe und Eizellen einfrieren zu lassen, erzählte sie der Nachrichtenagentur dpa . „Heute bin ich froh darüber. Ich wollte in erster Linie nur gesund werden.“ Als sie nach weiteren Chemo- und Stammzellentherapien 2010 endlich als geheilt galt, wurde ihr das Gewebe mittels Bauchspiegelung wieder eingesetzt.

Daraus entwickelte sich – mithilfe von Hormonbehandlungen – ein voll funktionsfähiger Eierstock. „Wichtig war, dass das Retransplantat in Reichweite des Eileiters lag, damit dieser die unbefruchteten Eizellen aufnehmen konnte“, erklärt Wolfgang Distler, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Uniklinikum Dresden. Seine Patientin sei zudem auf natürlichem Weg schwanger geworden.

Die Technik, Eierstockgewebe junger Krebs-Patientinnen für eine spätere Schwangerschaft einzufrieren, ist nicht neu. Erstmals gelang dies 2004 in Belgien. Weltweit seien mittlerweile 15 Babys mit dieser Methode zur Welt gekommen, sagt Distler. Aber: „Mittels Proben konnten wir nun weltweit erstmals nachweisen, dass die Eizelle, die zur Schwangerschaft führte, nur aus dem Retransplantat stammen kann.“

Auch an der MedUni Wien wendet man diese Techniken an, um die Fruchtbarkeit von Krebspatientinnen sozusagen „auf Eis“ zu legen. Wir sind aber noch nicht in der Phase, eingefrorenes Gewebe wieder einzupflanzen“, sagt der Gynäkologe Univ.-Prof. Peter Husslein, Leiter der Wiener Universitätsklinik für Frauenheilkunde. „Die Erfolgschancen sind zudem noch nicht wahnsinnig groß.“ Derzeit verfüge man über Eierstockgewebe von rund 100 Frauen, das zentral in Deutschland gelagert wird.