Krisen sind komplexer geworden

Von einer besonders krisenanfälligen Gruppe will Stein nicht sprechen: „Eine Krise kann jeden Menschen in jeder Lebensphase treffen. Es stellt sich eher die Frage, wie jemand damit umgeht.“ Vor allem ältere Menschen kämpfen mit der Angst, ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu verlieren. Doch nur wenige suchen professionelle Hilfe. „Sie gehören einer Generation an, für die es nicht normal ist, sich Unterstützung zu holen. Sie machen das oft mit sich selbst aus. Männer über 85 Jahren haben ein neunfach höheres Suizidrisiko als Jüngere“, sagt Stein.

Obwohl die Zahlen rückläufig sind, nahmen sich im vergangenen Jahr immerhin 1286 Menschen das Leben. Während die Suizidrate im städtischen Bereich in den 1980er Jahren höher war, ist es nun umgekehrt: Selbstmord kommt am Land deutlich häufiger vor. Aus Angst vor Stigmatisierung verzichten viele auf professionelle Hilfe. In der Stadt ist die Akzeptanz dafür deutlich höher, medizinische und psychosoziale Hilfsangebote sind besser ausgebaut.