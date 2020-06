Gesundheitsserie: Absage an alle Gurus

Kalorienzählen, lustlos Rohkost knabbern oder überhaupt hungern – das mag sich positiv auf der Waage bemerkbar machen und vielleicht kurzfristig das Körperbewusstsein heben. Langfristig hören damit aber die wenigsten auf die wahren Bedürfnisse ihres Körpers.

Gerade dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, hält Ingrid Amon aber für einen der wichtigsten Schritte. "Jeder muss herausfinden: Was tut mir wirklich gut, was passt zu mir, was brauche ich für ein gutes Leben?"