Körper und Seele neu aufbauen

Der Therapieplan für eine Woche umfasst bei Walter Horn zwei A4-Seiten: Physio- und Ergotherapie, Heilgymnastik, Ernährungskurs, psychologische Beratung, Entspannungstechniken.



Im Herbst 2010 wankte die Welt des umtriebigen Pensionisten, der in Kärnten einen Kulturverein leitet: Diagnose Dickdarmkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Inklusive Metastasen. "Es hat nicht gut ausgeschaut. Gerettet haben mich die Chirurgen und Onkologen." Der Operation folgte ein halbes Jahr Chemotherapie. Heute sind in seinem Körper keine Krebszellen mehr nachweisbar. Spuren hat der Tumor dennoch hinterlassen.



Psychisch ließ sich Horn zwar "nicht ins Boxhorn jagen". Aber durch die Chemo litt er an Nervenschädigungen in den Gliedmaßen (Polyneuropathie, Anm.) . "Ich hatte kein Gefühl mehr in Armen und Beinen und habe mich aus Angst vor Stürzen immer weniger bewegt."



Sein Arzt machte ihn auf die Möglichkeit der onkologischen Rehabilitation im Humanomed Zentrum Althofen in Kärnten aufmerksam. "Ich war skeptisch, wurde aber eines Besseren belehrt. Hier wird nicht nur Augenmerk auf die Reha gelegt, sondern auch, wie zukünftige Erkrankungen verhindert werden können. Man erhält konkrete Anleitungen für den Alltag."



Den Patienten auf allen Ebenen das nötige Rüstzeug für die Zeit nach der akuten Krebs-Therapie mitzugeben, steht im Zentrum. "Wir wollen kein Krankheits-

sondern ein Lebensgefühl vermitteln", sagt Prim. Dietmar Geissler, der das Konzept mitentwickelt hat. "Trotz einer Heilung im medizinischen Sinn - es sind keine Krebszellen mehr nachweisbar - ist bei vielen Patienten das Vertrauen in die eigene Existenz tief erschüttert. In diesem Zustand werden sie in ihren Alltag entlassen."