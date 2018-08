Knochenfund beweist: Multikulti gab es schon in der Steinzeit

Die beiden Menschenarten sind übrigens die nächsten ausgestorbenen Verwandten heute lebender Menschen. Dass sie miteinander Kinder hatten, ist zwar nicht ganz so neu. Für Viviane Slon, Erstautorin der Studie, ist es aber erstaunlich, „dass wir so viel Glück haben konnten, auf einen direkten Nachkommen beider Gruppen zu stoßen.“ Aber vielleicht ist es doch kein Zufall. Der Leipziger Chefarchäologe Svante Pääbo mutmaßt nämlich: „Die beiden Gruppen hatten wahrscheinlich wenig Gelegenheiten einander zu treffen. Aber wenn doch, müssen sie relativ oft Kinder miteinander gezeugt haben – viel öfter als wir bisher dachten.“

Dass die Knochen ausgerechnet in Leipzig gelandet sind, ist naheliegend: Nachdem aufgrund der Proteinzusammensetzung klar war, dass es sich dabei um einen hominines Fragment handelt, sandten die russischen Archäologen dieses an ihre Kollegen am Max-Planck-Institut, weil man dort das das Genom sequenzieren kann. Und daraus auch viele Erkenntnisse ziehen kann, wie Mitautor Benjamin Vernot sagt: „Anhand dieses einzigen Genoms können wir mehre Interaktionen zwischen Neandertalern und Denisovanern dokumentieren.“ ute brühl