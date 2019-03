Klimawandel: Könnte der Frühling verloren gehen?

Rekordjahre

2018 war nicht nur sehr heiß, sondern brachte dem Schwarzen Holunder aus der Zweitblüte kurz vor dem Winter vereinzelt reife Früchte.

Ein Phänomen, so Orlik, das noch öfter eintreten könnte. Was den Klimatologen jedoch wirklich erstaunt und umtreibt, ist, dass die Klimaerwärmung derart konstant ansteigt. Er erinnert sich an die Rekordmeldungen 2014 (das wärmste Jahr seit Messgeschichte) und 2015 (einer der extremsten Sommer). „Damals dachte ich noch, dass der Temperaturanstieg sich zumindest kurzfristig abschwächen würde, es wieder weniger heiße Jahre geben könnte.“

Aber jedes Jahr bringe einen neuen Hitze-Rekord. „Das ist einerseits spannend, aber auch besorgniserregend für Mensch und Natur.“

Frühling in der freizeit

Das KURIER Magazin freizeit startet am Samstag durch. Frisch in die schönste Jahreszeit! Powerfood für Körper und Seele, alles über die neue Leichtigkeit, seine freie Zeit zu genießen und eine Reise in den Frühling: Die hat mit Klimatologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) fünf Orte in Europa gefunden, in denen der Frühling schneller da ist als anderswo.