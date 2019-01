Kindheit im Krieg: „Er hat ihn einfach erschossen“

In Schutt und Asche

„Es gibt Erlebnisse, die trage ich mein ganzes Leben mit mir herum“, erklärt die Mutter von sechs erwachsenen Kindern beim Blättern durch ihr Fotoalbum. Friedlich rieselt der Schnee auf ihr Einfamilienhaus in der Kordonsiedlung im Westen von Wien. Weniger friedlich war es in ihrer Heimatstadt in den letzten Kriegsmonaten.

Die Zeitzeugin, die damals noch im 3. Bezirk lebte, erzählt, dass die Straßenbahn nach den Fliegerangriffen auf Wien nicht mehr überall fahren konnte: „Die Straßen waren zum Teil in einem desolaten Zustand.“ Manche Erinnerung schnürt ihr bis heute die Kehle zu, etwa jene an die durchs Mark gehenden Sirenen der Fliegerabwehr.

Im Buch erzählt sie auch über ihren Wettlauf mit dem Tod – bis zum Bunker im nahe gelegenen Arenbergpark: „Mutti schleifte mich über die Pflastersteine der Straße, denn ich hob meine Beine nicht mehr. Ich fühlte mich lahm, mein Kopf war leer.“

Es ist die Perspektive des kleinen Kindes, die Edda Peters Autobiografie so lesenswert macht. Später, als Erwachsene, zweifelte sie oft an sich selbst: „Bis vor wenigen Jahren bin ich bei jedem Flugzeug, das ich in der Ferne gehört habe, zusammen gezuckt. Selbst das Geräusch der Klospülung hat mich verängstigt.“ Doch ihre Angst hatte eine Ursache. Als das Dröhnen der Flugzeuge näher und näher kam, sah sie vor dem Bunker eine Torschlusspanik: „Es wurde immer enger rund um uns. Kinder schrien, alte Leute stöhnten vor Anstrengung. Hier gab es kein Rücksichtnehmen auf Schwächere, jeder war sich selbst am nächsten! Mutti ermahnte uns ständig, nur ja nicht die Hand loszulassen.“