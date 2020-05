Kindermedizin: Wer Eltern hilft, hilft Kindern

Und woher weiß man, wie viele Therapieplätze nötig sind? "Leider gibt es in Österreich überhaupt keine aussagekräftigen Daten", beklagt der Mediziner. "Es ist höchst an der Zeit, dass wir da Studien machen." Aber nicht nur leistbare Therapieangebote fehlen. "Dringend notwendig wäre eine Vernetzung der Ärzte, die mit einem Kind zu tun haben. Gäbe es einen Koordinator, der den Eltern auch Diagnosen erläutert, käme das in Summe billiger. Denn jetzt passiert es häufig, dass Eltern mit ihrem Kind von einem Angebot zum nächsten laufen. Niemand erklärt ihnen die Diagnose."



Überhaupt ortet Vavrik ein Defizit bei Beratungsgesprächen: "Wenn Sie teure Medikamente oder Untersuchungen brauchen, zahlt die Krankenkasse das. Wenn Sie aber mit den Eltern intensiver arbeiten wollen, so finanziert das niemand."



Dabei wären Elterngespräche der Schlüssel zum "Gesundheitsglück": "Ist ein Kind zu dick, reicht es nicht, ihm zu sagen: ,iss weniger'. Die Lösung liegt bei den Eltern." Experten sind sich daher einig: "Am zielführendsten ist es, wenn Eltern schon während der Schwangerschaft begleitet werden."