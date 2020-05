Kinder - und Jugendliche - wissen, was ihnen gut tut

Wenn ich mit Freunden/Freundinnen zusammen was unternehme, mit Geschwistern oder der Familie spiele, Sport mache, wir zusammen Computer spielen, Ruhe habe, wenn jemand mit mir spielt, mit Freunden draußen bin... so "klein" und doch so groß sind die angaben von Kindern und Jugendlichen, die befragt wurden, wann sie sich wohlfühlen.

Die aus hoch- und höchstrangigen Fachleuten bis hin zu Universitätsprofessoren zusammengesetzte Österreichsiche Liga für Kinder- und Jugendgesundheit erstellte wieder einmal einen Bericht, wie`s um ihr Thema bestellt ist. Erstmals woollten die Expert_innen auch von den Betroffenen selber wissen, was für sie Gesundheit am meisten ausmacht, wann sie sich wohl- und wann unwohl fühlen. In kurzen Ansagen vermitteln Kids der Volksschule Pressbaum, des Wienerwaldgymnasiums Tullnerbach, der Integrativen Lernwerkstatt Brigittenau, des Kindergartens Liniengasse und dazu noch Sophie, Andi, Mira, Emily, Jonas, Juli, Magdalena, Gregor und Carina in einem Video (siehe Link) sowie in fast einem Dutzend ausgewählten Zeichnungen, die wir hier in der Fotostrecke abbilden ihre Expertise.

Auch nicht sehr überraschend, aber schön auf den Punkt gebracht spannt sich der Bogen der Situationen, wann sich Kinder und Jugendliche ziemlich ungemütlich fühlen: wenn gestritten wird, Menschen ungerecht behandelt werden, andere schlecht über mich reden, Eltern oder Lehrer stressen, niemand bei mir ist... bis hin zu "wenn ich meinem Teddy nicht dabei habe..."