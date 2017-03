In Österreich gab es in den vergangenen fünf Jahren einen "sehr auffälligen Anstieg" der gemeldeten Fälle an Keuchhusten (Pertussis). Das sagte die Infektionsspezialistin Univ.-Prof. Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien, Sonntagnachmittag bei der "50. Wissenschaftlichen Fortbildungswoche" der Österreichischen Apothekerkammer in Schladming, Steiermark.

Wurden im Jahr 2014 nur 339 Fälle gemeldet, waren es 2015 bereits 515 und im Vorjahr 1165.

Im Fünf-Jahres-Durchschnitt von 2012 bis 2016 gab es 7,9 gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner, im Vorjahr waren es 14 von 100.000. "Die Steiermark, Salzburg und Oberösterreich waren besonders betroffen, aber prinzipiell gilt dieser Trend für ganz Österreich."

Foto: /MUW / Felicitas Matern Ein Teil des Anstiegs erklärt sich mit einer verbesserten Meldemoral der Ärzte: "Es gibt heute ein elektronisches Meldesystem, in das Ärzte ihre Fälle einspeichern können." Auch die Diagnostik wurde verbessert, die Testsysteme wurde vereinheitlicht. Ein Teil des Anstiegs erklärt sich mit einer verbesserten Meldemoral der Ärzte: "Es gibt heute ein elektronisches Meldesystem, in das Ärzte ihre Fälle einspeichern können." Auch die Diagnostik wurde verbessert, die Testsysteme wurde vereinheitlicht.

Erkrankung ist kein Schutz

Doch es gibt auch andere Gründe: Neue Studien zeigen, dass die Wirkung der Impfung nach vier bis sechs Jahren nachlässt. Die schützenden Antikörper verschwinden mit der Zeit, ihre Konzentration geht zurück. Aber auch nach einer durchgemachten Infektion lässt der Schutz nach.

"Es ist aber sehr vielen Menschen nicht bewusst, dass eine durchgemachte Infektion keine dauerhafte Immunität hinterlässt", betont Wiedermann-Schmidt. "Oftmals sagen Erwachsene, diese Erkrankung habe ich in der Kindheit durchgemacht, da brauche ich keine Impfung. Aber das ist ein Irrglaube. Man kann die Infektion wieder bekommen." Dies führe aber dazu, dass viele Erwachsene vor einer Keuchhusten-Infektion nicht geschützt sind.

Auffrischung alle zehn Jahre

Die Grundimmunisierung gegen Pertussis sollte laut Österreichischem Impfplan im 3., 5. und 12. Lebensmonat erfolgen. Mit dem Eintritt in die Volksschule ist eine Auffrischungsimpfung vorgesehen. Bis zum vollendeten 60. Lebensjahr ist eine Auffrischung (gemeinsam mit Diphtherie, Tetanus und Polio) alle zehn Jahre, danach alle fünf Jahre vorgesehen. Einen Einzelimpfstoff nur gegen Keuchhusten gibt es nicht.

Auch wenn der Antikörper-Schutz bereits nach vier bis sechs Jahren zurückgehe, wäre schon viel damit erreicht, würde der Großteil der Bevölkerung alle zehn Jahre diese Auffrischungsimpfung durchführen, so Wiedermann-Schmidt.

Charakteristisch für Keuchhusten sind schwere Hustenanfälle, die aufgrund der Heftigkeit zu Atmenproblemen führen und über Wochen bzw. sogar Monate andauern können.

Geringes Wissen unter Studenten

Dass auch unter angehenden Medizinern das Wissen um das Thema Impfungen nicht das Beste ist, zeigt eine Umfrage unter 3822 Medizinstudenten im sechsten Semester in Deutschland, Österreich und der Schweiz, davon 1185 der MedUnis in Wien und Innsbruck.

Die Fachfragen zum Thema Masern etwa konnten jeweils nur 37 Prozent (Österreich), 38 Prozent (Deutschland) oder 41,8 Prozent (Schweiz) richtig beantworten. Beim Thema Influenza lag der Prozentsatz der Studenten mit den richtigen Antworten um oder sogar unter 30 Prozent (Österreich: 26,1 Prozent), beim Thema HPV-Infektionen um die 25 Prozent (Österreich: 24,1 Prozent).

Und: 65 Prozent der befragten Studenten wussten nicht, dass es bei Influenza insbesondere für Gesundheitspersonal offizielle Impfempfehlungen im Österreichischen Impflan gibt. 62,8 Prozent hatten auch selbst noch keine Influenza-Impfung.

Trotzdem sprachen sich allerdings knapp 90 Prozent der Studenten für einie verpflichtende Impfung für Gesundheitspersonal aus.