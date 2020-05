Jugendliche mit Schuppenflechte: Angst vor Ausgrenzung

Bereits als Dreijähriger hatte der Sohn von Brigitte H. „erstmals rote Flecken auf den Händen. Mit sieben hatte er sie auch auf dem Rücken. Erst danach kam es auch zur richtigen Diagnose: Psoriasis – Schuppenflechte, erzählt seine Mutter Brigitte H. 170.000 Menschen sind davon in Österreich betroffen, oft tritt die Krankheit vor dem 18. Lebensjahr auf. Oft dauert es viele Jahre, bis es zur richtigen Diagnose kommt. „Wir haben viele Salben ausprobiert – das Probieren hört nie auf“, so Brigitte H. „Es gibt Ärzte, die sagen, man könne nichts machen. Aber das stimmt nicht: Man kann sehr wohl etwas machen, es gibt eine Vielzahl an Therapiemöglichkeiten.“ Für jede Form der Schuppenflechte gebe es die passende Behandlung.