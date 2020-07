Jeder zweite Österreicher zu dick

Der Fett- und Zuckerkonsum stagnieren, und trotzdem gibt es mehr Übergewichtige: "Es liegt an der Energiebilanz", sagt Univ.-Prof. Elmadfa: Bei vielen liege die Energiezufuhr gar nicht viel über dem Richtwert – "aber sie verbrennen zu wenig".

Das bestätigen auch Daten, die auf einem sportwissenschaftlichen Kongress in Salzburg präsentiert wurden: Mindestens eine Stunde pro Tag sollten sich Kinder und Jugendliche intensiv bewegen – im Schnitt kommen sie aber nur auf die Hälfte dieser Zeit.

"Wir müssen eine Trendwende schaffen", sagt Gesundheitsminister Alois Stöger. Mit zwei "Nationalen Aktionsplänen" (Bewegung und Ernährung) solle gegengesteuert werden. Erste Maßnahmen seien bereits umgesetzt worden – etwa spezielle Beratung für Schulbuffetbetreiber.

Die Sozialmedizinerin Univ.-Prof. Anita Rieder von der MedUni Wien warnt davor, übergewichtige Menschen zu diskriminieren. "Es ist keine Sache des schwachen Willens. Vielmehr spielen viele Veränderungen in unserer Umwelt eine große Rolle", betont sie anlässlich der heute, Freitag, beginnenden Tagung der Österreichischen Adipositas-Gesellschaft in Schloss Seggau, Steiermark: "Die ständige Verfügbarkeit von kalorienreicher Nahrung in Tausenden Geschäften spielt ebenso eine Rolle wie der Rückgang des gemeinsamen Essens in der Familie."