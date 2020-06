Jeder Fünfte leidet unter Problemen mit der Stimme

Husten, räuspern und wenn es gar nicht mehr geht, das Nötigste flüstern – wenn die Stimme einmal versagt, protestiert der Körper. Immer öfter liegt die Ursache in Dauerbelastung und Stress. Unbehandelt kann das sogar zu Veränderungen des Kehlkopfes führen. Schon jeder Fünfte ist von einer Stimmstörung betroffen, betont Univ.-Ass. Georg Hammer von der HNO-Klinik der MedUni Graz anlässlich des heutigen Welttags der Stimme.

Besonders Menschen in kommunikationsintensiven Berufen wie Lehrer, Bankangestellte oder Ärzte seien gefährdet, aus einer dauerhaften Heiserkeit nicht herauszukommen. Diese ständige Überlastung könne zu einer Schwellung der Schleimhaut an den Stimmlippen führen – und in weiterer Folge zu Stimmlippenknötchen, sogenannten Schrei- oder Sängerknötchen.