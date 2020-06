Impfung wirkt heuer schlecht

Es spricht einiges dafür, dass die Grippe-Welle heuer stärker ausfallen könnte." Mit dieser Prognose lässt jetzt der Influenza-Spezialist und Sozialmediziner Univ.-Prof. Michael Kunze aufhorchen. Dafür sprechen drei Gründe:

– Seit Kurzem steht fest, dass heuer auch in Österreich jener Virusstamm vorherrschend ist, gegen den die Impfung nicht oder nur sehr schlecht schützt. Der Grund: Die zirkulierenden H3N2-Viren "entsprechen nicht dem im Impfstoff enthaltenen Stamm", heißt es in einer Aussendung des "Diagnostischen Influenza Netzwerk Österreich". Das H3N2-Virus hat sich anders entwickelt als im Frühjahr von der Weltgesundheitsorganisation WHO vorausgesagt. Doch die Zusammensetzung des Impfstoffes für die Nordhalbkugel muss bereits im Frühjahr festgelegt werden – damit den Firmen noch ausreichend Zeit für die Produktion bleibt. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr dieser veränderte Virenstamm noch gar nicht bekannt.