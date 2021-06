IchbinHanna: Forschende machen ihrem Ärger über Kettenverträge Luft

Wer an prekäre Arbeitsverhältnisse denkt, denkt an Leiharbeiter oder Hilfsarbeiterjobs und nicht an Hochschulen. Dabei gibt es wohl in kaum einem Bereich so viele Kettenverträge wie in den Hochschulen. Das ist in Österreich nicht viel anders als in Deutschland. Ihrem Ärger darüber machen derzeit viele Nachwuchsforscherinnen und -forscher Luft, und zwar über den Twitter-Hashtag #IchbinHanna. Dank Tausender Beiträge hat es der Hashtag nach wenigen Stunden auf Platz 1 der deutschen Twitter-Trends geschafft.

Hintergrund ist ein ziemlich simpel daherkommendes Video, das das deutsche Forschungsministerium als „Erklärvideo“ zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz ins Internet gestellt hat. Dieses Gesetz ermöglicht es, dass junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter vor und nach der Dissertation für je maximal sechs Jahre an deutschen Hochschulen angestellt werden können. In dem Video wird die Protagonistin Hanna genannt. Damit sie und ihre Altersgenossen nicht die Stellen für die "nachkommenden Generationen" verstopfen, gebe es Zeitarbeitsverträge.

In Österreich regelt die Novelle des Universitätsgesetzes (UG), das heuer verabschiedet wurde, die Zeitarbeitsverträge: Danach sollen grundsätzlich nur mehr höchstens drei befristete Verträge aneinandergereiht werden können, die Gesamthöchstdauer wird auf acht Jahre beschränkt. Nach wie vor gelten aber einige Ausnahmen.

Die Kettenverträge gehen an die Substanz, wie auch junge österreichische Forscherinnen und Forscher via Twitter unter dem Hashtag #IchbinHanna beklagen. So etwa der Umwelthistoriker Robert Groß.