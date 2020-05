„Ich konnte mich immer auf ihn verlassen“

Gemeinsam, in Freud und Leid – was den meisten beim Ehegelöbnis leicht über die Lippen kommt, kann in der Realität zum Kraftakt für Paare werden. Erst recht, wenn eine lebensbedrohliche Krankheit wie Brustkrebs das Familiengefüge komplett durcheinanderwirbelt. „Unsere Ehe wäre ohne diese Erfahrungen sicher anders verlaufen“, sagt Kuno Fleisch, 48, aus Götzis in Vorarlberg.

Zwei Mal managte er als junger Vater – die Kinder waren zu Beginn der Erkrankung zwei, drei, acht und zehn Jahre alt – den großen Haushalt, neben seinem Beruf als Lehrer. „Obwohl wir viel Hilfe hatten, musste mein Mann den Großteil der Arbeit übernehmen. Und ich konnte mich immer, jederzeit auf ihn verlassen“, erinnert sich Ingeborg Fleisch, 48. 1999 wurde sie erstmals mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert, 2008 folgten erneut Chemotherapie und Operationen. „Beim zweiten Mal waren die Kinder ja schon etwas älter, sie teilten sich alle anfallenden Arbeiten mit meinem Mann.“ Seine Verlässlichkeit habe sich bis heute nicht geändert. „Ich kann alles liegen und stehen lassen, wenn es mir nicht gut geht. Und er vermittelt mir auch nach 25 Jahren Ehe und nach den Operationen das Gefühl, eine schöne und begehrenswerte Frau zu sein.“