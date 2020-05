Husten: Gängiges Antibiotikum meist wirkungslos

Ein Husten alleine ist in der Regel kein Grund für ein Antibiotikum. „Gibt es keinen Verdacht auf eine Lungenentzündung, sollten Ärzte bei Patienten mit Atemwegsinfektionen keine Antibiotika einsetzen.“ Das sagt Philipp Schütz, Internist und Spezialist für Atemwegserkrankungen im Kantonsspital Aarau in der Schweiz zum KURIER. Er hat im renommierten Fachmagazin Lancet einen Kommentar zu einer neuen Studie der britischen University of Southampton geschrieben. Deren Hauptaussage: Das bei Atemwegsinfekten häufig verschriebene Antibiotikum Amoxicillin führt nicht schneller zur Genesung als ein Placebo. Auch die Symptome werden nicht nennenswert verringert.

Das Team um Paul Little untersuchte 2061 Erwachsene in zwölf europäischen Ländern ( Österreich war nicht dabei). Diese erhielten über eine Woche drei Mal täglich entweder das Antibiotikum oder ein Placebo. In beiden Fällen gab es bei der Dauer und Schwere der Infektion kaum Unterschiede in beiden Gruppen. Dies galt auch für die Über-60-Jährigen – bei ihnen schienen die Antibiotika überhaupt nur einen sehr „limitierten Effekt“ zu haben, so die Studie.

In der Placebo-Gruppe gab es zwar etwas mehr Fälle (19,3 %), in denen sich ein Symptom verschlimmerte oder ein neues zusätzlich auftrat als in der Gruppe mit Antibiotikum (15,9 %). Dafür zeigten sich aber bei den Patienten mit Antibiotikum-Therapie mehr Nebenwirkungen wie Übelkeit, Hautausschlag oder Durchfall (28,7 % versus 24 %). Und: Es mussten 30 Patienten mit dem Antibiotikum behandelt werden, um einen Fall einer Verschlechterung verhindern zu können. Little: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass es den meisten Menschen von alleine wieder besser geht. Aber da eine kleine Gruppe von den Antibiotika profitiert, bleibt die Herausforderung, genau diese zu identifizieren.“