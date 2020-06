Hoffen auf glatzenlose Zeiten

„Wir identifizierten einen Ansatzpunkt, an dem eine künftige Behandlungsmethode ansetzen könnte“, sagt der US-Dermatologe George Cotsarelis: Der nächste Schritt ist jetzt die Suche nach einem geeigneten Wirkstoff, der die Produktion des Eiweißes gezielt blockiert: Damit könnte es möglich sein, den Haarausfall zu verhindern. Einige derartige Substanzen werden bereits in Studien erprobt. Sie könnten dann zum Beispiel als Creme angewandt werden. „Das ist ein sehr interessanter Ansatz – aber er ist noch in einem sehr frühen Stadium“, sagt dazu der Wiener Dermatologe Univ.-Prof. Andreas Steiner.



Die Zahl der Betroffenen ist jedenfalls groß: Bis zu 80 Prozent der Männer sind – in unterschiedlichem Ausmaß – von erblich bedingtem Haarausfall betroffen. „Bei den Frauen ist der Anteil übrigens genauso groß – nur tritt der Haarausfall später, erst nach dem Wechsel, auf und verläuft deutlich milder“, sagt Steiner.



Die „derzeit effektivste Therapie“ sei die tägliche Einnahme einer Tablette mit dem Wirkstoff Finasterid: „Diese Substanz kann beim Großteil der Männer mit erblichem Haarausfall diesen stoppen.“ Er habe viele Patienten, die seit zehn Jahren diese Tabletten schlucken. Eine andere Therapieform ist das Einreiben der Haare mit einem Schaum, der den Wirkstoff Minoxidil enthält. Für beide Substanzen gilt: „Dort, wo keine Haare sind, wachsen leider auch keine mehr nach.“