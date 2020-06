Hoch-Zeit der Glückshormone

Echte Probleme mit Müdigkeit und Schlaf gebe es in einem ganz anderen Bereich: "Bereits 40 Prozent der Mitarbeiter im mittleren Management haben in der Nacht auf Montag Schwierigkeiten durchzuschlafen – aus Angst vor der neuen Woche. Generell nehmen durch beruflichen Druck Schlafstörungen zu." Um solche gravierenden Probleme wieder in den Griff zu bekommen, hat Walzl in Pörtschach, Kärnten, "Werzer’s Schlafschule" ins Leben gerufen: "Frühjahrsmüdigkeit war bei uns aber noch nie ein Thema."