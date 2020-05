Hirntumor durch Mobilfunk?

Ein Urteil am italienischen Arbeitsgericht schlägt auch hierzulande Wellen: Bei dem Italiener Innocente Marcolini wurde nach jahrelangem exzessiven Telefonieren mit dem Handy ein gutartiger Hirntumor festgestellt. Als Manager hing er täglich bis zu sechs Stunden am Mobiltelefon. Trotz einer operativen Entfernung des Tumors ist er heute zu 80 Prozent behindert, seine linke Gesichtshälfte ist schwer betroffen, er muss ständig Schmerzmittel nehmen, erzählte er am Donnerstag in Wien. Das Gericht hat in letzter Instanz eine berufsbedingte Erkrankung anerkannt und ihm eine Invaliditätspension zugesprochen.

Der österreichische Umweltdachverband nimmt das zum Anlass, die Politik zum Handeln aufzufordern. „Bei uns gibt es für jeden Kühlschrank umfangreiche Informationen und Warnhinweise, aber für das Handy ist nichts vorgesehen“, kritisiert der Präsident des Umweltdachverbands, Gerhard Heilingbrunner. Es gehe ihm nicht um ein Verbot des Telefonierens mit dem Handy, sondern um bessere Aufklärung über mögliche Gefahren und Warnhinweise. In dieselbe Kerbe schlägt auch Piero Lercher von der Wiener Ärztekammer: „Es geht nicht um eine Verbannung des Handys, sondern um einen sorgsamen Umgang.“

Als besonderen Kritikpunkt hebt Eva Marsálek von der Plattform Mobilfunk-Initiativen die fehlenden Grenzwerte für elektromagnetische Felder hervor: „Die Dosis macht das Gift.“ Der sogenannte SAR-Wert gibt an, wie viel Strahlung der Kopf über das Handy abbekommt. Ein Hinweis auf der Verpackung könne Konsumenten besser aufklären.