Herzstillstand: Viel mehr könnten überleben

Mindestens 10.000 Mal pro Jahr kommt es in Österreich zu einem Herzstillstand außerhalb des Spitals. "Aber nur 15 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher unternehmen im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstandes überhaupt den Versuch zu reanimieren", sagt Oberarzt Michael Lang, Leiter des Referats für Notfall- und Rettungsdienste sowie Katastrophenmedizin in der Österreichischen Ärztekammer und Präsident der Ärztekammer für Burgenland. In Österreich werden derzeit zehn Prozent dieser Patienten - also rund 1000 - gerettet: Sie überleben und können nach der Entlassung aus dem Spital ihr bisheriges Leben wieder aufnehmen. "Aber das Potenzial liegt bei dem Zwei- bis Dreifachen", sagt Univ.-Doz. Michael Baubin, Vorsitzender des Österreichischen Rats für Wiederbelebung und Bereichsoberarzt für Notfallmedizin an der Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin in Innsbruck. "Die Schwachstelle liegt bei den Ersthelfern", sagt Baubin.

Im Regelfall vergehen im Schnitt acht bis zehn Minuten zwischen dem Einlangen eines Notrufs und dem Eintreffen des Rettungsteams. Aber bereits nach drei Minuten treten die ersten irreversiblen Hirnschäden auf. "Diese drei Minuten sind genau das Zeitfenster, in dem ein Ersthelfer mit der Reanimation beginnen muss." Und hier ist die Herzdruckmassage am Wichtigsten: "Die Beatmung kann in den ersten Minuten zurückstehen", sagt Baubin. Denn beim "klassischen" Herz-Kreislauf-Stillstand ist im Blut des Erwachsenen noch so viel Restsauerstoff, dass es anfangs ausreicht, die Herzdruckmassage durchzuführen (100 Mal in der Minute in der Mitte des Brustkorbs kräftig drücken).