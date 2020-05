Herzschwäche: Die Krankheit des 21. Jahrhunderts

USA

Herzschwäche

Vielfach fehlt es aber auch an strukturierten Betreuungsprogrammen – an gut aufeinander abgestimmten Netzwerken zwischen hochspezialisierten Spitalszentren, Allgemeinmedizinern, niedergelassenen Kardiologen und auch Pflegepersonal. "Nur wenn alle diese Bereiche eingebunden sind, wird der Patient sämtliche Vorteile der modernen Therapien nützen können." In densei das Bewusstsein "bereits viel größer", sagt Hülsmann: "Bei der Diagnosewird der Herzschwäche-Spezialist zum ,Case-Manager‘, der sich gezielt darum kümmert, dass jeder Patient das an Therapien und Untersuchungen bekommt, was er wirklich braucht."

In Europa gebe es hier noch Nachholbedarf: "Wir bräuchten sogenannte Disease-Management-Programme, in denen – je nach Schwere der Erkrankung – die Patienten nach Richtlinien kontinuierlich betreut und begleitet werden."

Wichtig sei auch die frühe Diagnose: "Leiden ältere Menschen z. B. an Atemnot, sollte rasch die Ursache abgeklärt werden." Mit der Messung des Herzhormons BNP im Blut wird abgeklärt, ob die Symptome tatsächlich von einem schwachen Herzen – oder etwa von der Lunge – kommen. "Dieses Hormon wird vermehrt gebildet, wenn das Herz belastet ist. Bei einem niedrigen Wert kann eine Herzschwäche ausgeschlossen werden. Aber im niedergelassenen Bereich wird dieser Test von den Kassen nicht bezahlt."