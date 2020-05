Herzinfarkt: Erfolg mit neuer Therapie

Revolutionär." Die MedUni Wien selbst verwendet dieses Wort für eine mögliche neue Therapie gegen Herzinfarkt: Die Infusion einer Proteinlösung (ein Mix verschiedener Eiweiße) durch den Haus- oder Notarzt - noch vor dem Transport ins Krankenhaus - könnte in Zukunft zum größten Teil verhindern, dass es in der Akutphase nach dem Infarkt zum Untergang von Herzmuskelzellen kommt. In Experimenten mit Ratten und Schweinen war diese Therapie bereits erfolgreich. Studien am Menschen sind geplant und müssen die Tierexperimente noch bestätigen, betont Thoraxchirurg Assoc.-Prof. (associate professor) Univ.-Doz. Hendrik Jan Ankersmit. Er leitet das Christian-Doppler-Labor für Diagnose und Regeneration von Herz- und Thoraxerkrankungen an der MedUni Wien.