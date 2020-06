Hepatitis C verliert ihren Schrecken

Die Leber hat ein schlechtes Image: Sie ist die stinkende Kläranlage im Körper. Vielleicht ein Grund, warum die Österreicher diesem Organ zu wenig Beachtung schenken. Am Welt-Hepatitis-Tag am Samstag wollen Mediziner darauf aufmerksam machen, wie gefährlich eine Infektion der Leber besonders mit Hepatitis C ist – falls sie nicht frühzeitig erkannt wird. Noch vor einigen Jahren führte die Krankheit in den meisten Fällen zu Leberzirrhose und Krebs. Heute ist sie zu meist heilbar. Nur wenn die Leber schon sehr geschädigt ist, sind die Chancen auf Genesung gering.

Univ. Prof. Harald Hofer vom AKH Wien spricht von einer echten Revolution, die es in den vergangenen Jahren bei der Therapie von Hepatitis C gegeben habe: „Noch vor einigen Jahren wurden nur 40 bis 50 Prozent aller Patienten geheilt, die mit dem Hepatitis-Typ C 1 infiziert wurden. Dieser kommt in Österreich besonders häufig vor." Ist die Leber nur leicht geschädigt, wenn die Infektion entdeckt wird, „werden heute fast 100 Prozent geheilt".

Den Erfolg bringen sogenannte Protease-Hemmer – Enzyme, die das Erbgut der Viren angreifen und sie an der Vermehrung hindern. Diese Enzyme müssen die Patienten in Tabletten-Form zu sich nehmen, zusätzlich zu den beiden Wirkstoffen, die schon bisher zur Behandlung eingesetzt wurden.