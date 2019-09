Heiße Städte: Begrünung bringt nicht überall gleich viel

„All die anderen Städte liegen dazwischen“, sagt der Umweltingenieur und Maja Zuvela-Aloise, Stadtklimaforscherin von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ergänzt: „In Wien haben wir kein tropisches Klima wie in Singapur. Und auch keine Wüste. In der Umgebung gibt es Wälder. Doch in der Stadt selbst ist es trocken.“ Sie ist sicher: „Bei uns wird ein höherer Anteil an Pflanzen sicher eine Abkühlung bringen. Doch wenn man die Stadt zu sehr bepflanzt, kann es passieren, dass sie zu schwül und die Luftzirkulation gehemmt wird.“ Das Fazit der Stadtklimaforscherin: „Man muss auch bei der Begrünung genau auf die Details achten.“

„Wer stadtspezifische Lösungen entwickeln will, um die Wärme zu reduzieren, braucht zusätzliche Analysen und ein detailliertes Verständnis des Mikroklimas“, weiß auch Manoli. Leider stünden diese Informationen Stadtplanern nur in wenigen Städten – wie Zürich, Singapur oder London – zur Verfügung. Darum will Manoli sich jetzt verschiedene Metropolen in unterschiedlichen Klimazonen und zu verschiedenen Jahreszeiten anschauen. Und welche Arten von Pflanzen sich am besten eignen, um die Temperatur zu senken, natürlich auch.