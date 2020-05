Warum der Hausarzt unterschätzt wird

Einerseits ja. Aber es gibt auch die Ansicht, es sei besser, auch bei relativ harmlosen Dingen wie einer Halsentzündung gleich zum Facharzt zu gehen. Doch Studien zeigen, dass die Ergebnisse für die Genesung besser sind, wenn häufige, typische Gesundheitsprobleme vom Hausarzt behandelt werden – besonders dann, wenn jemand an unterschiedlichen Beratungsanlässen bzw. mehreren Krankheitsbildern leidet.

Eine amerikanische Studie einer Arbeitsgruppe von Macinko hat festgestellt, dass die Gesundheitsergebnisse auf Bevölkerungsebene um so besser sind, je höher die Anzahl von Allgemeinärzten im Verhältnis zu den Fachärzten ist. Statistisch gesehen bringt ein zusätzlicher Hausarzt (per 10.000 Patienten) eine Reduktion der Sterblichkeit in der Bevölkerung um 5,3 Prozent. Anders ausgedrückt sterben in einer Bevölkerung von 100.000 pro Jahr 49 Personen weniger, wenn sie von einer zusätzlichen Hausärztin oder einem zusätzlichen Hausarzt betreut werden.

Können Sie ein konkretes Beispiel für so ein besseres Gesundheitsergebnis nennen?

Eine junge Frau schildert der Hausärztin ,Brennen beim Harnlassen‘ und wiederkehrende Bauchschmerzen. Die Abklärung und Behandlung einer unkomplizierten Harnwegsinfektion ist Routine in der Hausarztpraxis. Die wiederkehrenden Bauchschmerzen aber wurden im Rahmen des hausärztlichen Gesprächs als Symptom einer behandlungsbedürftigen Depression erkannt, was die rein organmedizinische Abklärung nicht gezeigt hätte. Sogar junge, prinzipiell gesunde Menschen haben meist mehr als nur ein relevantes Gesundheitsproblem – und wie eines das andere bedingt, sollten von einem breit ausgebildeten Allgemeinmediziner wahrgenommen werden. Natürlich kann der Hausarzt als Generalist nicht alles wissen. Braucht er auch nicht, denn erfahrene Hausärzte erkennen, was typisch und häufig ist. Bei atypischen Verläufen oder seltenen Krankheitsbildern werden sie von sich aus fachärztliche Kompetenz hinzuziehen oder den Patienten überweisen.

Geht diese ganzheitliche Sichtweise heute etwas verloren?