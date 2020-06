HABIT: Mit allen Sinnen kommunizieren

„Früher mussten sich die Klienten an das System anpassen, jetzt passt sich das System an die Klienten an“, sagt Zentrumsleiter Andreas Kauba. „Es gibt so wenig Vorgaben und Grenzen wie nur möglich. Für die Betreuer bedeutet das ein sehr kreatives, offenes Arbeiten.“

Paul Stejskal sitzt auf einer hölzernen Schlitztrommel, sein Betreuer Stefan Fleischhacker bringt sie zum Schwingen, die Vibrationen übertragen sich auf den Körper: „Dadurch wird Paul ruhiger, er bündelt seine Aufmerksamkeit. Das hilft ihm, seinen Körper und seine Gefühle wahrzunehmen. Er kann leichter mitteilen, was er möchte – das unterstützt unsere Kommunikation.“

Kauba: „Jeder Mensch kann kommunizieren – auch wenn er nicht sprechen kann. Ein ,Ja‘ etwa kann ein Laut, aber z. B. auch schnelleres Atmen sein. Jede Äußerung, jede Bewegung ist ein Ausdruck von Selbstbestimmung. Diese Signale zu verstehen ist eine Herausforderung –, aber es ist möglich.“ Bis zu einem halben Jahr intensive Beobachtung ist dafür notwendig.

„Mehrfachbehinderte Menschen werden oft in ihren Kompetenzen und Möglichkeiten unterschätzt“, sagt Hetzmannseder. „Es gibt immer noch das Vorurteil: Die tun mir so leid, die leiden so. Aber dem ist nicht so. Das sind starke Persönlichkeiten. Leid entsteht durch äußere Umstände, wenn ihnen Grenzen für ihre Entwicklung gesetzt werden, wenn sie abgewertet werden und ihnen nichts zugetraut wird. Wenn ich hingegen versuche, mit ihnen zu kommunizieren, gebe ich ihnen Kompetenz und ermuntere sie, die Kommunikation noch zu verstärken.“

„Unsere Klienten haben das Recht, genauso wie alle anderen Menschen zu leben“ , betonen Hetzmanseder und Kauba. „Und dazu müssen wir alles tun, um ihre Laut-, Körper- und Gefühlssprache zu verstehen."