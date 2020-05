Haare aus Hautzellen gezüchtet

Es gibt noch viele Hindernisse zu überwinden - aber wir haben gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist." Prof. Angela M. Christiano vom Columbia University Medical Center in New York hat mit ihrem Team neue Haarfollikel - jene Strukturen, die die Haarwurzel umgeben und das Haar bilden (quasi die Produktionsstätte des Haares) - gezüchtet: Und zwar in menschlicher Haut mit Hilfe von speziellen menschlichen Hautzellen. Über ihre Ergebnisse berichtet sie jetzt im Fachjournal PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Die Forscher haben zunächst sieben Spendern aus der Haut Haarpapillen-Zellen entnommen. Die Haarpapille ist ein Bindegewebe am unteren Ende des Haarfollikels, das den Befehl zur Ausbildung des Haarfollikels gibt.