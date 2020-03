Guter Versuch: Uni führt Diplomprüfung per Videokonferenz durch

Diplomprüfung per Videokonferenz - an der Technischen Universität ( TU) Wien setzt man derzeit auf technische Hilfsmittel, um den Prüfungsbetrieb zumindest eingeschränkt aufrechtzuerhalten. "Echte" Prüfungsatmosphäre lasse sich damit aber nicht wiedergeben, so der Studiendekan für Raumplanung und Raumordnung, Thomas Dillinger, zur APA.

Dillinger prüfte am Dienstagvormittag selbst per Videokonferenz. Bei einer Diplomprüfung im Rahmen des Abschlusses eines Master-Studiums waren neben ihm und der Kandidatin noch zwei weitere Lehrende aus verwandten Fachbereichen virtuell anwesend, die ebenfalls Fragen stellten. Für die Abhaltung in diesem Format mussten im Vorfeld alle Beteiligten zustimmen.

Fazit: "Eine Videoprüfung kann nicht die Prüfungsatmosphäre wiedergeben, auch wenn man Bild und Ton hat", meinte Dillinger. "Es fehlt der persönliche Kontakt zur Kandidatin, es ist alles distanzierter. Man sieht nicht, wie nervös der Studierende ist, umgekehrt tut sich dieser von der Gestik und Mimik her schwer. Es ersetzt keine Face-to-Face-Situation, man sieht Dinge wie ein Stirnrunzeln nicht."